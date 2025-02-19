Hotstar पर देखें ये शानदार फिल्में और वेब सीरीज, सस्पेंस-थ्रिलर और रोमांस का मिलेगा भरपूर मजा
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 19, 2025
गुलशन देवैया और अनुराग कश्यप के ‘बैड कॉप’ सीरीज में भरपूर सस्पेंस दिखाया गया है. इस सीरीज को लोगों ने बहुत पसंद किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
‘सालार’ फिल्म में प्रभास लीड रोल निभाया है. यह फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
‘नवंबर स्टोरी’ भी दिलचस्प सीरीज है. मर्डर मिस्त्री देखने वालों के लिए यह बेस्ट सीरीज है.
Source:
Bollywoodlife.com
‘हॉस्टेजेस’ साल 2019 में आई थी. सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर यह सीरीज भी बेस्ट है.
Source:
Bollywoodlife.com
विक्रांत मैसी की फिल्म ‘12वीं फेल’ स्टूडेंट्स के लिए जबरदस्त है. यह फिल्म आईपीएस मनोज शर्मा के जीवन पर आधारित है.
Source:
Bollywoodlife.com
साल 2023 में रिलीज ‘आखिरी सच’ वेब सीरीज में तमन्ना भाटिया ने लीड रोल निभाया है. इसकी स्टोरी भी जबरदस्त है.
Source:
Bollywoodlife.com
‘आर्या’ वेब सीरीज के 3 सीजन अब तक आ चुके हैं. इसकी कहानी भी आपको बहुत पसंद आएगी.
Source:
Bollywoodlife.com
‘आईबी 71’ में विद्युत जामवाल ऑफिसर का किरदार में नजर आते हैं. यह फिल्म भी बहुत शानदार है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: रश्मिका मंदाना की वो ब्लॉकबस्टर फिल्में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर की करोड़ों की कमाई
अगली वेब स्टोरी देखें.