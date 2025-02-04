Netflix पर Shah Rukh Khan करेंगे धमाका, एक के बाद एक रिलीज होंगी ये फिल्में-सीरीज
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 04, 2025
माधवन और फातिमा सना शेख की कॉमेडी फिल्म 'आप जैसा कोई' का ऐलान हो गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
कीर्ति सुरेश और राधिका आप्टे की धांसू वेब सीरीज 'अक्का' के ट्रेलर ने फैंस को इंप्रेस कर दिया था. ये सीरीज भी नेटफ्लिक्स पर आएगी.
Source:
Bollywoodlife.com
दिल्ली क्राइम 3 के लिए भी अब फैंस को ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा. इस सीरीज का ऐलान हो गया.
Source:
Bollywoodlife.com
पुलकित सम्राट और दिव्येंदु वेब सीरीज 'ग्लोरी' में एक साथ नजर आएंगे. सीरीज बॉक्सिंग के आसपास है.
Source:
Bollywoodlife.com
शाहरुख खान साल 2025 में अपने बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से ओटीटी पर धमाका करने वाले हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सैफ अली खान की फिल्म ज्वेल थीफ- द हाइस्ट बिगिन्स भी नेटफ्लिक्स पर आने वाली हैं. फिल्म में सैफ का धांसू एक्शन है.
Source:
Bollywoodlife.com
नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'खाकी द बंगाल चैप्टर' इसी साल नेटफ्लिक्स पर आ रही है, जिसमें चित्रांगदा सिंह हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कोहरा के पहले पार्ट ने गदर काट दिया था. अब नेटफ्लिक्स ने दूसरे सीजन का ऐलान करके फैंस को खुश कर दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
वाणी कपूर और सुरवीन चावला की वेब सीरीज 'मंडला मर्डर्स' का ऐलान नेटफ्लिक्स पर हुआ है.
Source:
Bollywoodlife.com
राणा नायडू का दूसरी सीजन भी नेटफ्लिक्स पर जल्द ही आएगा.
Source:
Bollywoodlife.com
राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा की फिल्म 'टोस्टर' भी इसी लिस्ट में हैं. सीरीज का ट्रेलर रिलीज हो गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: मुस्लिम एक्टर संग चला चक्कर, अब 13 साल बड़े हीरो पर लट्टू हुई ये हसीना; नाम जान लगेगा झटका
अगली वेब स्टोरी देखें.