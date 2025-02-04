Netflix पर Shah Rukh Khan करेंगे धमाका, एक के बाद एक रिलीज होंगी ये फिल्में-सीरीज

कीर्ति सुरेश और राधिका आप्टे की धांसू वेब सीरीज 'अक्का' के ट्रेलर ने फैंस को इंप्रेस कर दिया था. ये सीरीज भी नेटफ्लिक्स पर आएगी. Source: Bollywoodlife.com