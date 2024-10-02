Netflix Popular: इन क्राइम वेब सीरीज को देख फट जाएगा दिमाग

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Oct 01, 2024

वेब सीरीज 'बार्ड ऑफ ब्लड' देख लोगों दिमाग हिल गया था.

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज 'अरण्यक' ने लोगों का ध्यान खींचा.

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज 'दिल्ली क्राइम' देख लोग डर गए थे.

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज 'घोल' काफी खतरनाक है.

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज 'गन्स ऑफ गुलाब्स' में काफी क्राइम दिखाया गया.

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज 'हसमुख' में अलग लेवल की कहानी दिखाई गई.

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज 'खाकीः द बिहार चैप्टर' में क्राइम का ओवरडोज है.

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज 'किलर सूप' खूब देखी गई.

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज 'सेक्रेड गेम्स' में खूनी खेल दिखाया गया.

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज 'कोहरा' लोगों के बीच चर्चा में बनी रही.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Bigg Boss 18: ठुकराए 65 करोड़ रुपये, इस हसीना ने मारी शो को लात

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.