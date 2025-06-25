Amazon Prime Videos पर देखें ये 9 जबरदस्त थ्रिलर फिल्में, कांप जाएगी रूह
प्राइम वीडियोज पर जॉन अब्राहम की 'बाटला हउस' मौजूद है. इस मूवी में जॉन अब्राहम ने लीड रोल निभाया है.
कुरुक्कू, साउथ की इस फिल्म का हिंदी वर्जन आपको प्राइम वीडियोज पर मिल जाएगा.
कुरुति, इस फिल्म को भी आप हिंदी में प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.
मिमांसा, साउथ की इस फिल्म का हिंदी वर्जन भी प्राइम वीडियोज पर मौजूद है.
मर्डर, इस मूवी को देखकर आपकी दिमाग की नसें फट जाएंगी.
निझल, ओटीटी पर साउथ की यह मूवी हिंदी में जरूर देखें.
पाडा, इस फिल्म में क्राइम और थ्रिलर देखकर आपकी रूह कांप जाएगी.
सीताराम बिनॉय केस नंबर 18, यह फिल्म भी प्राइम वीडियोज पर जरूर देखें.
वी1 द अनसॉल्वड मर्डर केस, यह फिल्म हिंदी में प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है.
व्रिथरा, इस फिल्म को भी आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.
