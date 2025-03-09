OTT Releases: मार्च के दूसरे वीक में ये सीरीज-मूवीज होली का मजा करेंगी डबल
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 09, 2025
मार्च के दूसरे सप्ताह में ओटीटी पर रिलीज होने वाली वेब सीरीज और मूवीज होली का मजा दोगुना कर देंगी.
'एजेंट' 14 मार्च से सोनी लिव पर एंटरटेन करने वाली है.
'बी हैप्पी' प्राइम वीडियो पर 14 मार्च से स्ट्रीम होगी.
'पोनमैन' जियो हॉटस्टार पर 14 मार्च से रिलीज होगी.
'इलेक्ट्रिक स्टेट' 14 मार्च को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है.
'द व्हील ऑफ टाइम सीजन 3' प्राइम वीडियो पर 13 मार्च को आएगी.
'लव इज ब्लाइंडः स्वीडन सीजन 2' नेटफ्लिक्स पर 13 मार्च को स्ट्रीम होने वाली है.
