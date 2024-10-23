विदेश में बैन है साउथ की ये 7 फिल्में, इस OTT पर करें एन्जॉय
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 23, 2024
इस रिपोर्ट में हम आपको साउथ की उन फिल्मों के नाम बताएंगे जिन्हें विदेशों में बैन कर दिया गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
थलापति विजय की फिल्म 'बीस्ट' को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
2023 की फिल्म 'कात्थल द कोर' अमेजन प्राइम पर मौजूद है.
Source:
Bollywoodlife.com
मृणाल ठाकुर और दलक्वीर सलमान की फिल्म 'सीता रमम' अमेजन प्राइम उपलब्ध है.
Source:
Bollywoodlife.com
कमल हासन की 'विश्वरुपम' फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मौजूद है.
Source:
Bollywoodlife.com
क्राइम और थ्रिल से भरपूर फिल्म 'एफआईआर' अमेजन प्राइम अवेलेबल है.
Source:
Bollywoodlife.com
अमेजन प्राइम पर 2023 की फिल्म 'मॉन्सटर' देखी जा सकती है.
Source:
Bollywoodlife.com
2021 की फिल्म 'कुरुप' को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: ऑफिस की दिवाली पार्टी के लिए बेस्ट हैं मलाइका अरोड़ा के ये आउटफिट
अगली वेब स्टोरी देखें.