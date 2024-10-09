Bhool Bhulaiyaa 3 से पहले ओटीटी पर देख डालें ये हॉरर कॉमेडी फिल्में
Pratibha Gaur
| Oct 09, 2024
'मुंज्या' फिल्म को आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
जाह्नवी कपूर की 'रूही' फिल्म नेटफ्लिक्स पर मौजूद है.
सैफ अली खान और अर्जुन कपूर की फिल्म 'भूत पुलिस' भी हॉटस्टार पर मौजूद है.
'स्त्री' फिल्म को आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
कटरीना कैफ की 'फोन भूत' प्राइम वीडियोज पर मौजूद है.
अक्षय कुमार की 'लक्ष्मी' फिल्म भी हॉटस्टार पर उपलब्ध है.
'भेड़िया' फिल्म को आप जियो सिनेमा पर देख सकते हैं.
'भूल भुलैया 2' नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.
सोनाक्षी सिन्हा की 'काकुड़ा' जी5 पर मौजूद है.
