'बॉर्डर 2' से पहले इन फिल्मों में दहाड़ चुके हैं सनी देओल, रोंगटे खड़े कर देते हैं डायलॉग्स

इसमें 1997 में आई 'बॉर्डर' भी शामिल है जिसमें सनी देओल के कई डायलॉग थे उन्हीं में से एक था 'वो कहते हैं कि नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, आज नाश्ता हम उनका करेंगे.' Source: Bollywoodlife.com