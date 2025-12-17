'बॉर्डर 2' से पहले इन फिल्मों में दहाड़ चुके हैं सनी देओल, रोंगटे खड़े कर देते हैं डायलॉग्स
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 17, 2025
सनी देओल की मचअवेटे फिल्म 'बॉर्डर 2' जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है.
अगर आप सनी देओल के फैन हैं, तो आपको 'बॉर्डर 2' से पहले एक्टर कुछ धाकड़ फिल्मों को निपटा लेना चाहिए.
1996 में रिलीज हुई 'घातक' का डायलॉग 'ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है' आज भी फेमस है.
साल 1990 की फिल्म 'घायल' का डायलॉग 'ये ढाई किलो का हाथ जब किसी पर पड़ता है ना... तो आदमी उठता नहीं... उठ जाता है.'
2001 में रिलीज हुई फिल्म 'गदर' का डायलॉग 'अशरफ अली! हमारा हिंदुस्तान ज़िंदाबाद है, ज़िंदाबाद था और ज़िंदाबाद रहेगा!'
1993 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'दामिनी' का डायलॉग 'तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, मिलती रहती है...लेकिन इन्साफ नहीं मिलता माय लॉर्ड.'
इसमें 1997 में आई 'बॉर्डर' भी शामिल है जिसमें सनी देओल के कई डायलॉग थे उन्हीं में से एक था 'वो कहते हैं कि नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, आज नाश्ता हम उनका करेंगे.'
