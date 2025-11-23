'धुरंधर' से पहले निपटा लें रणवीर सिंह की ये हिट फिल्में, OTT पर कर रही हैं ट्रेंड
Sadhna Mishra
| Nov 23, 2025
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'धुरंधर' को लेकर चर्चा में हैं.
ऐसे में अगर आप रणवीर सिंह के फैन हैं, तो 'धुरंधर' से पहले एक्टर की ये 5 फिल्में OTT पर एंजॉय कर सकते हैं.
दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की पहली हिट फिल्म 'गोलियों की रासलीला-रामलीला' भी प्राइम वीडियो पर देखी जा सकती है.
साल 2015 की सुपरहिट फिल्म 'बाजीराव मस्तानी' भी प्राइम वीडियो पर मौजूद है और सालों बाद भी अपना जादू बिखेर रही है.
जोया अख्तर की सुपरहिट फिल्म 'गली बॉय' में रणवीर सिंह का रैपर अवतार देखने को मिला था. यह भी प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रहा है.
संजय लीला भंसाली की मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पद्मावत' भी प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है. यह रणवीर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है.
रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी ब्लॉकबस्टर एक्शन कॉमेडी फिल्म 'सिंबा' ZEE5 पर आग लगा रही है.
'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' जिसमें रणवीर सिंह और आलिया भट्ट लीड रोल में थे. ये मूवी प्राइम वीडियो पर तहलका काट रही है.
