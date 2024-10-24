Do Patti से पहले Netflix पर देख डालें रहस्य से भरी ये फिल्में, चकरा जाएगा दिमाग
Pratibha Gaur
| Oct 24, 2024
25 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर 'दो पत्ती' फिल्म रिलीज होगी.
नेटफ्लिक्स पर मौजूद करीना कपूर की 'जाने जान' सस्पेंस से भरी है.
'मर्डर मुबारक' में आपको जबरदस्त सस्पेंस देखने को मिलेगा.
'एके वर्सेज एके' फिल्म आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी.
आलिया भट्ट की 'डार्लिंग्स' फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर जरूर देखनी चाहिए.
सान्या मल्होत्रा की 'कटहल' फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए.
'द गर्ल ऑन द ट्रेन' फिल्म में जबरदस्त सस्पेंस आपका दिमाग हिला देगा,
'सेक्टर 36' फिल्म आपके होश उड़ा देगी.
नेटफ्लिक्स पर जैकलीन फर्नांडिस की 'मिसेज सीरियल किलर' फिल्म भी देख सकते हैं.
'धोखा: राउंड द कॉर्नर' फिल्म भी सस्पेंस से भरी है.
