Kantara: Chapter 1 से पहले देख लें ये 7 साउथ फिल्म, कहानी उड़ा देगी होश, OTT पर हैं मैजूद

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Sep 30, 2025

ऋषभ शेट्टी स्टारर फिल्म कांतारा चैप्टर 1 इसी 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.

Awe

2018 में आई इस साइंस-फिक्शन मूवी को देखकर आप हैरान रह जाएंगे.

Karnan

धनुष स्टारर ये फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी.

Sarpatta Parambarai

बॉक्सिंग मैच पर आधारित इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

Kumbalangi Nights

यह एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

Ustad Hotel

इस फिल्म की कहानी बड़ी दिलचस्प है. इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

Malik

एक्शन और सस्पेंस से भरपूर ये फिल्म भी आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी.

Maanagaram

इस फिल्म की कहानी भी आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी.

