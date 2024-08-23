'केजीएफ 2' के अलावा ओटीटी पर देखें ये 9 कन्नड़ फिल्में
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 23, 2024
यश की 'केजीएफ 2' को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।
'ब्लिंक' फिल्म भी प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है।
'टोबी' फिल्म को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं।
'काटेरा' फिल्म प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है।
नयनतारा की 'ओ2' फिल्म प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है।
'कंतारा' फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
'विक्रांत रोना' फिल्म हॉटस्टार पर उपलब्ध है।
'केस ऑफ कोंडाना' प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।
'युवा' फिल्म भी प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है।
