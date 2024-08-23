'केजीएफ 2' के अलावा ओटीटी पर देखें ये 9 कन्नड़ फिल्में

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Aug 23, 2024

यश की 'केजीएफ 2' को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

'ब्लिंक' फिल्म भी प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है।

Source: Bollywoodlife.com

'टोबी' फिल्म को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

'काटेरा' फिल्म प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है।

Source: Bollywoodlife.com

नयनतारा की 'ओ2' फिल्म प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है।

Source: Bollywoodlife.com

'कंतारा' फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

'विक्रांत रोना' फिल्म हॉटस्टार पर उपलब्ध है।

Source: Bollywoodlife.com

'केस ऑफ कोंडाना' प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

'युवा' फिल्म भी प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: बदली टॉप 10 टीवी स्टार्स की लिस्ट, 'अनुपमा' से छिनी नंबर 1 की गद्दी

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.