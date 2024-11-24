'Mr Plankton' से पहले OTT पर देखें ये 9 Korean Drama

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Nov 24, 2024

कोरियन ड्रामा 'मिस्टर प्लैंकटन' हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है. ऑडियंस इसे खूब पसंद भी कर रही है.

Source: Bollywoodlife.com

कोरियन ड्रामा 'हेलबाउंड' को लोगों ने खूब पसंद किया था. इसका दूसरा सीजन भी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.

Source: Bollywoodlife.com

कोरियन ड्रामा 'ए किलर' पैराडॉक्स को आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

ड्रामा 'स्वीट होम' में जबरदस्त हॉरर थ्रिलर को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

Source: Bollywoodlife.com

कोरियन ड्रामा 'विन्सेन्जो' नेटफ्लिक्स पर काफी पॉपुलर हुआ था. इसमें आप जबरदस्त एक्शन को एंजॉय कर सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्शन ड्रामा 'डीपी' में आप कोरियन एक्टर जंग हे इन का धमाकेदार एक्शन देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

कोरियन ड्रामा 'क्वीन ऑफ टियर्स' नेटफ्लिक्स की मोस्ट वॉच लिस्ट में शामिल हो चुका है.

Source: Bollywoodlife.com

हॉरर थ्रिलर कोरियन ड्रामा 'ऑल ऑफ अस आर डेड' को देखकर डर से कांप जाएंगे.

Source: Bollywoodlife.com

कोरियन ड्रामा 'माई नेम' में एक्शन का भरपूर मजा ले सकते हैं. ये ड्रामा नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.

Source: Bollywoodlife.com

कोरियन एक्ट्रेस सॉन्ग हेय-क्यो के ड्रामा 'द ग्लोरी' में धांसू थ्रिलर देखने को मिलेगा.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: जानें कौन हैं शालिनी पासी के पति संजय पासी, नेटवर्थ जान हो जाएंगे हैरान

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.