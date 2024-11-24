'Mr Plankton' से पहले OTT पर देखें ये 9 Korean Drama
Bollywood Staff
| Nov 24, 2024
कोरियन ड्रामा 'मिस्टर प्लैंकटन' हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है. ऑडियंस इसे खूब पसंद भी कर रही है.
कोरियन ड्रामा 'हेलबाउंड' को लोगों ने खूब पसंद किया था. इसका दूसरा सीजन भी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.
कोरियन ड्रामा 'ए किलर' पैराडॉक्स को आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.
ड्रामा 'स्वीट होम' में जबरदस्त हॉरर थ्रिलर को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.
कोरियन ड्रामा 'विन्सेन्जो' नेटफ्लिक्स पर काफी पॉपुलर हुआ था. इसमें आप जबरदस्त एक्शन को एंजॉय कर सकते हैं.
एक्शन ड्रामा 'डीपी' में आप कोरियन एक्टर जंग हे इन का धमाकेदार एक्शन देख सकते हैं.
कोरियन ड्रामा 'क्वीन ऑफ टियर्स' नेटफ्लिक्स की मोस्ट वॉच लिस्ट में शामिल हो चुका है.
हॉरर थ्रिलर कोरियन ड्रामा 'ऑल ऑफ अस आर डेड' को देखकर डर से कांप जाएंगे.
कोरियन ड्रामा 'माई नेम' में एक्शन का भरपूर मजा ले सकते हैं. ये ड्रामा नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.
कोरियन एक्ट्रेस सॉन्ग हेय-क्यो के ड्रामा 'द ग्लोरी' में धांसू थ्रिलर देखने को मिलेगा.
