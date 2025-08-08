OTT पर इन 10 हॉरर शोज को देख कांप जाएगी, अब प्राइम वीडियोज पर छाएगा 'अंधेरा'

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Aug 08, 2025

अंधेरा वेब सीरीज प्राइम वीडियोज पर 14 अगस्त को रिलीज होने वाली है.

बेताल, नेटफ्लिक्स की इस वेबसीरीज में आपके खौफ और डर का मंजर आपके रोंगटे खड़े कर देगा.

घाउल, इस वेब सीरीज को भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

हॉन्टेड, यह वेब सीरीज आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

हेल बाउंड, इस वेब सीरीज में भी आपको खौफ देखने को मिलेगा.

मैरिआने, इस डरावने वेब शो को भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

द मिडनाइट क्लब, इस वेब सीरीज को देख आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी.

टूथपरी, राजकुमार राव की इस वेब सीरीज को भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

टाइपराइटर, डर और खौफ से भरी इस वेब सीरीज को आप विंज वॉच के लिए मजबूर हो जाओगे.

