Jailer 2 रिलीज होने से पहले OTT पर देख लें रजनीकांत की ये धांसू फिल्में
Mishra Rajivranjan
| Apr 15, 2025
2023 में आई रजनीकांत की एक्शन थ्रिलर फिल्म Jailer ने जबरदस्त सफलता हासिल की थी.
इसके बाद अब इस मूवी के पार्ट 2 की भी घोषणा की गई है. लेकिन इससे पहले आपको OTT पर मौजूद रजनीकांत की ये फिल्में जरूर देख लेनी चाहिए.
Apoorva Raaganga- इस फिल्म में कमल हासन और रजनीकांत की जोड़ी देखने को मिलती है. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
Thalapathi यह फिल्म मॉडर्न जमाने के महाभारत पर आधारित है. फिल्म में रजनीकांत की एक्टिंग कमाल की है. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
Baashha- प्राइम वीडियो पर मौजूद रजनीकांत की ये मूवी देखकर मजा आ जाएगा.
Enthiran- इस फिल्म में रजनीकांत का डबल रोल रहता है. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
Vettaiyan- यह एक पुलिस ड्रामा फिल्म है. फिल्म में रजनीकांत ने एसपी अथियान का किरदार निभाया है. इसे भी आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
