विक्रांत मैसी की 'द साबरमती' से पहले ओटीटी पर देख डालें रियल लाइफ पर बेस्ड ये 9 फिल्में

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Nov 13, 2024

हॉटस्टार पर मौजूद 'सरफिरा' फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है.

Source: Bollywoodlife.com

अक्षय कुमार की फिल्म 'केसरी' प्राइम वीडियो पर देखी जा सकती है.

Source: Bollywoodlife.com

सोनम कपूर की फिल्म 'नीरजा' डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है.

Source: Bollywoodlife.com

अमेजन प्राइम पर ऋतिक रोशन की फिल्म 'सुपर 30' मौजूद है.

Source: Bollywoodlife.com

अक्षय कुमार की फिल्म 'एयरलिफ्ट' जियो सिनेमा पर उपलब्ध है.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'उरी द सर्जिकल स्ट्राइक' को आप प्राइम पर एन्जॉय कर सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'शेरशाह' अमेजन प्राइम पर अवेलेबल है.

Source: Bollywoodlife.com

राजकुमार राव की फिल्म 'ओमेर्टा' का लुत्फ जी 5 पर उठा सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

नेटफ्लिक्स पर मौजूद फिल्म 'मांझी' भी रियल लाइफ पर बेस्ड है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: हॉटस्टार पर इन 8 फिल्मों ने मचाया आतंक

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.