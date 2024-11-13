विक्रांत मैसी की 'द साबरमती' से पहले ओटीटी पर देख डालें रियल लाइफ पर बेस्ड ये 9 फिल्में
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 13, 2024
हॉटस्टार पर मौजूद 'सरफिरा' फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है.
Source:
Bollywoodlife.com
अक्षय कुमार की फिल्म 'केसरी' प्राइम वीडियो पर देखी जा सकती है.
Source:
Bollywoodlife.com
सोनम कपूर की फिल्म 'नीरजा' डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है.
Source:
Bollywoodlife.com
अमेजन प्राइम पर ऋतिक रोशन की फिल्म 'सुपर 30' मौजूद है.
Source:
Bollywoodlife.com
अक्षय कुमार की फिल्म 'एयरलिफ्ट' जियो सिनेमा पर उपलब्ध है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'उरी द सर्जिकल स्ट्राइक' को आप प्राइम पर एन्जॉय कर सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'शेरशाह' अमेजन प्राइम पर अवेलेबल है.
Source:
Bollywoodlife.com
राजकुमार राव की फिल्म 'ओमेर्टा' का लुत्फ जी 5 पर उठा सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
नेटफ्लिक्स पर मौजूद फिल्म 'मांझी' भी रियल लाइफ पर बेस्ड है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: हॉटस्टार पर इन 8 फिल्मों ने मचाया आतंक
अगली वेब स्टोरी देखें.