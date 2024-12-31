न्यू ईयर पर पार्टनर संग देखें ये रोमांटिक फिल्में, शानदार होगी नए साल की शुरुआत
Kavita
| Dec 31, 2024
फिल्म कुछ कुछ होता है में शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी का लव ट्राई एंगल है.
जब वी मेट में करीना कपूर और शाहिद कपूर ने अपनी एक्टिंग से फैंस को खुश कर दिया था.
फिल्म बर्फी के रोमांटिक सीन्स आपके दिल छू लेंगे.
दिल तो पागल है शाहरुख खान की बेस्ट रोमांटिक फिल्मों में से एक है.
दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बिना रोमांटिक फिल्मों की लिस्ट कभी पूरी नहीं हो सकती.
वीर जारा में शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की अमेजिंग केमिस्ट्री आपको खुश कर देगी.
लंच बॉक्स फिल्म ऐसी लव स्टोरी दिखाई है, जिसमें लंबा एज गैप है.
दिल बेचारा सुशांत सिहं राजपूत की आखिरी फिल्म है, जो काफी पसंद की गई.
रहना है तेरे दिल में की कहानी आपको जरूर पसंद आएगी.
साजन में माधुरी दीक्षित और संजय दत्त की जबरदस्त केमिस्ट्री है.
