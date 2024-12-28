रोमांस से क्राइम तक... MX Player पर इन 10 वेब सीरीज ने किया हल्ला
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
Dec 28, 2024
गुटर गू इस लिस्ट में पहले नंबर पर है, जिसे आईएमडीबी पर 8.3 की रेटिंग मिली है.
हाइवे लव मजेदार सीरीज है, जिसमें 7.4 रेटिम आईएमडीबी ने दी है.
7.8 रेटिंग वाली सीरीज भौकाल में भयंकर क्राइम और एक्शन देखने के लिए मौजूद है.
मल्टीस्टारर वेब सीरीज धारावी बैंक को आईएमडीबी पर 7.6 रेटिंगहै।
रक्तांचल बेस्ट क्राइम वेब सीरीज में से एक है, जिसमें 6.8 रेटिंग मिली है.
आश्रम के कई सीजन आ चुके हैं और इस सीरीज को 6.6 की रेटिंग के साथ पसंद किया गया है.
कैम्पस बाइट्स के चार सीजन आ गए हैं, जिसमें भर-भरकर रोमांस है.
नाम नमक निशान की आईएमडीबी रेटिंग 6.6 है।
इश्क इन द एयर में काफी ज्यादा ड्रामा और रोमांस भरा हुआ है.
फिसड्डी भी मजेदार वेब सीरीज है.
