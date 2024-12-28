रोमांस से क्राइम तक... MX Player पर इन 10 वेब सीरीज ने किया हल्ला

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Dec 28, 2024

गुटर गू इस लिस्ट में पहले नंबर पर है, जिसे आईएमडीबी पर 8.3 की रेटिंग मिली है.

Source: Bollywoodlife.com

हाइवे लव मजेदार सीरीज है, जिसमें 7.4 रेटिम आईएमडीबी ने दी है.

Source: Bollywoodlife.com

7.8 रेटिंग वाली सीरीज भौकाल में भयंकर क्राइम और एक्शन देखने के लिए मौजूद है.

Source: Bollywoodlife.com

मल्टीस्टारर वेब सीरीज धारावी बैंक को आईएमडीबी पर 7.6 रेटिंगहै।

Source: Bollywoodlife.com

रक्तांचल बेस्ट क्राइम वेब सीरीज में से एक है, जिसमें 6.8 रेटिंग मिली है.

Source: Bollywoodlife.com

आश्रम के कई सीजन आ चुके हैं और इस सीरीज को 6.6 की रेटिंग के साथ पसंद किया गया है.

Source: Bollywoodlife.com

कैम्पस बाइट्स के चार सीजन आ गए हैं, जिसमें भर-भरकर रोमांस है.

Source: Bollywoodlife.com

नाम नमक निशान की आईएमडीबी रेटिंग 6.6 है।

Source: Bollywoodlife.com

इश्क इन द एयर में काफी ज्यादा ड्रामा और रोमांस भरा हुआ है.

Source: Bollywoodlife.com

फिसड्डी भी मजेदार वेब सीरीज है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: मां की बात न मान इस एक्ट्रेस ने खाया था प्यार में धोखा, अपने ही मुंह से किया खुलासा

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.