YouTube पर देखना मत भूलना 7 खौफनाक शॉर्ट फिल्में, कहानी उड़ा देगी...
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 19, 2025
यूट्यूब पर ढेर सारी फिल्में मौजूद हैं, जिसे फ्री में देख सकते हैं. आज आपको हॉरर फिल्मों के नाम बताते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कर्व में एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई गई है, जो रहस्यमयी गड्ढे में गिर जाती है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म मैन ऑन अ ट्रेन में एक अकेली लड़की ट्रेन में सफर करती दिखाई गई है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म अदर साइड ऑफ द बॉक्स में एक कपल को पुराना डिब्बा मिलता है, जिसे खोलते ही भयानक घटनाएं होती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म पोर्ट्रेट ऑफ गॉड भी काफी डरावनी है. फिल्म में धार्मिक विश्वास और अज्ञात डर को दिखाया गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
अगर आपको परछाइयों और प्रतिबिंबों से डर लगता है, तो द बैलेरीना फिल्म जरूर देखें.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म द चेयर में एक ऐसी चेयर दिखाई गई है, जो घर में आते ही भूतिया चीजें करने लगती है.
Source:
Bollywoodlife.com
द स्माइलिंग मैन की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी. फिल्म में ढेर सारे भूतिया सीन है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: ऑफिस लुक के लिए जरूर ट्राई करें अनुष्का सेन के ये कुर्ती डिजाइन, एथनिक लुक में लगेंगी हसीन
अगली वेब स्टोरी देखें.