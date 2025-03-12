तेज तर्रार लोग भी नहीं समझ पाएंगे इन 8 सीरीज का सस्पेंस, लगाते रह जाएंगे दिमाग
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 12, 2025
स्पेशल ऑप्स स्पेशल ऑप्स की कहानी देखकर आप दंग रह जाएंगे. आप इसे जिओ हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
कोहरा की कहानी भी मजेदार है. सीरीज आपको पसंद आएगी.
मिथ्या सस्पेंस, थ्रिलर, रिश्तों की डार्क कहानी है. ये सीरीज जी5 पर मौजूद है.
द फैमिली मैन के दो सीजन आ चुके हैं और दोनों सीजन का सस्पेंस आपको थ्रिलर कर देगा.
36 डेज भी मजेदार वेब सीरीज है.
आर्या में ढेर सारा मसाला भरा है. इस सीरीज में सस्पेंस कूट-कूटकर भरा है.
कोड एम का सस्पेंस भी आपको पसंद आएगा. सीरीज का क्लाइमेक्स मजेदार है.
जमतारा भी क्राइम वेब सीरीज है, लेकिन कहानी की गुत्थी सुलझाना हर किसी की बसकी नहीं है.
