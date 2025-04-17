MX Player पर जरूर देखें दिल दहला देने वाली ये 9 फिल्में

Pratibha Gaur | Apr 16, 2025

रेकर, इस फिल्म में आपको एक्शन और सस्पेंस का डबल डोज मिलेगा.

विजय सेतुपति और आर माधवन की 'विक्रम वेधा' एमएक्स प्लेयर पर जरूर देखें.

वडा चेन्नई, इस फिल्म में धनुष जबरदस्त धांसू एक्शन करते दिखेंगे

साराभम, यह फिल्म भी आप एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं.

पी2, इस फिल्म को आप एमएक्स प्लेयर पर जरूर देखें..

आप एमएक्स प्लेयर पर 'माफिया' फिल्म भी देख सकते हैं.

फॉलो मी, इस फिल्म का हिंदी वर्जन आपको एमएक्स प्लेयर पर मिल जाएगा.

डेथ ऑफ मी, इस फिल्म को भी आप एमएक्स प्लेयर पर भी देख सकते हैं.

डेंजर्स, इस फिल्म को भी आप एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं.

