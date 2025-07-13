Sony Liv की इन खतरनाक वेब सीरीज को देख सुन्न हो जाए दिमाग!
Shashikant Mishra
| Jul 13, 2025
वेब सीरीज '36 डेज' को लोगों ने काफी पसंद किया था. एक सीन पर लोगों की नजर टिक गईं.
वेब सीरीज 'अदृश्यम' आते ही ओटीटी पर छा गई थी. सोनी लिव पर ये काफी पॉपुलर हुई थी.
वेब सीरीज 'अवरोध' को लोगों ने काफी देखा था. इस वेब सीरीज की कहानी लोगों को पसंद आई.
वेब सीरीज 'महारानी' को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. तीनों सीजन को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था.
वेब सीरीज 'स्कैम 1992' देखते ही लोगों के होश उड़ गए थे. ये सच्ची घटना पर बेस्ड है.
वेब सीरीज 'स्कैम 2003' में जबरदस्त कहानी दिखाई गई है. इस वेब सीरीज में स्टाम्प घोटाल दिखाया गया.
वेब सीरीज 'तनाव' की कहानी पसंद की गई थी. ये वेब सीरीज काफी चर्चा में रही थी.
वेब सीरीज 'अनदेखी' लोगों के बीच काफी पॉपुलर हुई थी. इस वेब सीरीज को लोगों ने पसंद किया था.
