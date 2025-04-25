दम है तो सॉल्व करके दिखाएं ये मर्डर मिस्ट्री फिल्में, घूम जाएगा दिमाग

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Apr 25, 2025

बरोत हाउस, इस क्राइम और सस्पेंस से भरी इस फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं.

चुप: रीवेंज ऑफ आर्टिस्ट, इस फिल्म को भी आप जी5 पर देख सकते हैं.

सोनाक्षी सिन्हा और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'इत्तेफाक' को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

जैकलीन फर्नांडिस की फिल्म 'मिसेज सीरियल किलर' को भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

पोशम पा, इस फिल्म को भी आप जी5 पर देख सकते हैं.

विक्रांत मैसी की फिल्म 'सेक्टर 36' को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

'कहानी', यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है.

बदलापुर, वरुण धवन की इस फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं.

डर और खौफ से भरपूर फिल्म 'वेलकम होम' यूट्यूब पर मौजूद है.

