Sony Liv की ये थ्रिलर फिल्में देखकर कांप जाएगी रूह, Watch List में आज ही करें शामिल
Pratibha Gaur
| Dec 27, 2024
साउथ की 'अंताक्षरी' फिल्म आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी.
'ब्लफ मास्टर', इस मूवी में जबरदस्त सस्पेंस और थ्रिलर देखने को मिलेगा.
'चुरुल' मूवी को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.
सोनी लिव पर मौजूद 'ईशो' फिल्म आप जरूर अपनी वॉच लिस्ट में शामिल करें.
'गार्गी' फिल्म देखकर आपकी रूह कांप जाएगी.
राम पोथिनेनिी की 'इस्मार्ट शंकर' भी आप सोनी लिव पर देख सकते हैं. 2024 से पहले इस मूवी को आप सोनी लिव पर जरूर देखें.
'थलावन' फिल्म क्राइम और सस्पेंस से भरी है, आप इस मूवी को सोनी लिव पर जरूर देखें.
'थांबी' फिल्म को आप अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल करें.
wazir 1
