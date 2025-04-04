OTT पर मौजूद हैं ये कमाल की क्राइम-थ्रिलर मूवीज, अंत तक देखे बिना नहीं भरेगा मन
Mishra Rajivranjan
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 04, 2025
साउथ की धमाकेदार सस्पेंस-थ्रिलर Officer On Duty हाल ही में Netflix पर रिलीज हुई है.
Visaranai की कहानी आपको Prime Video और Netflix पर मिल जाएगी.
Level Cross की कहानी देखकर आपका दिल दहल उठेगा. फिल्म आपको Prime Video पर मिल जाएगी.
Prime Video पर Evaru का थ्रिल देखते ही बनता है.
एक्शन, थ्रिलर और क्राइम से भरपूर फिल्म Identity देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा.
विक्रांत मेस्सी की फिल्म Sector 36 दिल्ली में हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है. ये आपको Netflix पर मिल जाएगी.
Iratta की कहानी भी आपको Netflix पर मिलेगी.
2018 में आई क्राइम थ्रिलर Ratsasan के कुछ सीन्स आपको हैरान कर सकते हैं.
Rekhachithram, मिस्ट्री और थ्रिल से भरपूर इस फिल्म का हर एक सीन शानदार है.
