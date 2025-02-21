Crime Thriller: नई और यूनिक कहानी वाली जबरदस्त क्राइम थ्रिलर, OTT पर मिलेगी ऐसी कहानी की सपने में भी नहीं सोचा होगा
Mishra Rajivranjan
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 21, 2025
अगर आप भी क्राइम क्राइम थ्रिलर के पक्के वाले फैन हैं तो ये सारी फिल्में आपके लिए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
ये पांचों फिल्म और सीरीज आपको OTT पर मिल जाएंगी, जिन्हें आप घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
ये फिल्में क्राइम, एक्शन, सस्पेंस और थ्रिल भरपूर है.
Source:
Bollywoodlife.com
Rekhachithram हाल ही में रिलीज हुई धांसू मलयालम फिल्म है. ये जल्द ही Sony Liv पर आ रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
तमिल की क्राइम थ्रिलर फिल्म Thadam आपको Prime Video पर मिल जाएगी.
Source:
Bollywoodlife.com
क्राइम-थ्रिलर से भरपूर वेब सीरीज Black Warrant आपको Netflix पर मिल जाएगी.
Source:
Bollywoodlife.com
HIT: The First Case आपको Netflix पर मिलेगी.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म I Am Kathalan में साइबर क्राइम की दमदार कहानी है. इसे आप Prime Video पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: होली पर विवादित कमेंट कर ट्रोल हुईं फराह खान, बोलीं- 'त्योहार को मनाने वाले...'
अगली वेब स्टोरी देखें.