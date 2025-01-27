Asur की तरह इन वेब सीरीज में भी है खतरनाक सस्पेंस, स्क्रीन से नहीं हटेगी नजर

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Jan 27, 2025

सुष्मिता सेना की वेब सीरीज आर्या हॉटस्टार पर लंबे समय तक ट्रेंडिंग में बनी रही है.

Source: Bollywoodlife.com

भौकाल में भी ढेर सारा क्राइम और सस्पेंस भरा हुआ है. ये सीरीज आपको पसंद आएगी.

ब्रीथ भी इसी लिस्ट में है. ये सीरीज अमेजन प्राइम पर आप सकते हैं.

मर्जी भी इसी लिस्ट में है. राजीव खंडेलवाल की इस सीरीज को वूट पर खूब पसंद किया गया.

पालात लोक एमएक्स प्लेयर की बेस्ट वेब सीरीज है, जिसके दो सीजन आ चुके हैं.

अनदेखी सोनी लीव की वेब सीरीज है, जिसमें दिब्येंदु भट्टाचार्या का शानदार काम है.

अमेजन प्राइम की वेब सीरीज द लास्ट आवर में संजय कपूर और राइमा सेन ने अपने काम से सबको खुश कर दिया.

जी5 की सीरीज चार्जशीट में लंबी चौड़ी स्टारकास्ट दिखी है. सीरीज की कहानी आपकी आंखें खोल देंगी.

वहीं, असुर जियो सिनेमा की हिट वेब सीरीज है.

