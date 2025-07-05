Jio Cinema की इन क्राइम वेब सीरीज में है जबरदस्त थ्रिल और सस्पेंस!

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jul 05, 2025

वेब सीरीज 'कालकूट' काफी चर्चा में रही थी.

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज 'कैंडी' में अलग लेवल का सस्पेंस देखने को मिला.

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज 'मर्डर इन माहिम' में क्राइम की कहानी दिखाई गई.

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज 'गांठ' को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था.

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश' आते ही छा गई थी.

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज 'असुर' के सभी पार्ट ने लोगों को डराया है.

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज 'पिल' लोगों को खूब पसंद आई.

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज 'अपहरण' ने लोगों को एंटरटेन किया.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Zee5 की इन क्राइम वेब सीरीज को देख गुम हो जाएगी सिट्टी-पिट्टी!

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.