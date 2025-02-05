MX player पर पार्टनर के साथ देखें बेस्ट कोरियन ड्रामा, रोमांस के साथ काॅमेडी का मिलेगा भरपूर डोज
Shreya Pandey
| Feb 05, 2025
‘मेरी आईडी इज गंगनम ब्यूटी’ एक स्टूडेंट लाइफ स्टोरी है. यह साल 2018 में टेलीकास्ट हुआ था.
‘मैं रोबोट नहीं हूं’ कॉमेडी और रोमांस से भरपूर यह ड्रामा आपको बहुत पसंद आएगा.
‘फैमिलियर वाइफ’ बेहद रोमांच से भरी कहानी है. यह आपको लास्ट तक स्क्रीन से हटने नहीं देगी.
‘मिस हम्मुराबी’ एक सोशल जस्टिस पर आधारित ड्रामा है. इसमें तीन जज की कहानी दिखाई गई है.
‘गॉब्लिन: द लोनली एंड ग्रेट गॉड’ एक रोमांटिक और हॉरर ड्रामा है.
‘वाट्स रॉंग विथ सेक्रेटरी किम’ एक रोमांटिक ड्रामा है. इसमें सीईओ और सेक्रेटरी की लव स्टोरी दिखाई गई है.
‘द हियर्स’ में एक अमीर परिवार के लड़के की कहानी दिखाई गई है. यह ड्रामा साल 2013 में रिलीज हुई थी.
‘द ब्यूटी इनसाइड’ साल 2015 में टेलीकास्ट हुआ था. इसमें एक एक्ट्रेस की कहानी दिखाई गई है.
