ओटीटी पर मौजूद इन मलयालम फिल्मों का ट्विस्ट है बहुत शानदार

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Aug 24, 2024

'होम' फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

'हृदयम' फिल्म को आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

'द प्ले' फिल्म को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

'प्रेमालु' फिल्म को आप अहा वीडियोज पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

'सैल्युट' फिल्म को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

'टर्बो' फिल्म को आप सोनी लिव पर देख सकते हो।

Source: Bollywoodlife.com

'सुपर शारानया' फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

'भूताकालम' फिल्म को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

'मधुरम' फिल्म को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

'इरात्ता' फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: जनमाष्टमी 2024: इन बॉलीवुड हसीनाओं के साड़ी लुक से लें आइडिया

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.