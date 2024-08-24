ओटीटी पर मौजूद इन मलयालम फिल्मों का ट्विस्ट है बहुत शानदार
Pratibha Gaur
| Aug 24, 2024
'होम' फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।
'हृदयम' फिल्म को आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
'द प्ले' फिल्म को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।
'प्रेमालु' फिल्म को आप अहा वीडियोज पर देख सकते हैं।
'सैल्युट' फिल्म को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं।
'टर्बो' फिल्म को आप सोनी लिव पर देख सकते हो।
'सुपर शारानया' फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं।
'भूताकालम' फिल्म को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं।
'मधुरम' फिल्म को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं।
'इरात्ता' फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
