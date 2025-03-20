स्कैम पर आधारित हैं ये शानदार फिल्में और वेब सीरीज, इन ओटीटी प्लेटफार्म पर देख लें
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 20, 2025
‘जामताड़ा’ वेब सीरीज में लोगों को फोन कर उनके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर लिए जाते थे. इसे आप Netflix पर देख सकते हैं.
‘स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी’ वेब सीरीज को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं. इसमें शेयर मार्केट से स्कैम की कहानी है.
‘स्कैम 2003’ स्टैंप घोटाले की कहानी को दिखाया गया है. इसे आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.
‘द बिग बुल’ साल 2021 में आई थी. इसकी स्टोरी भी बहुत जबरदस्त है. इसे आप jio hotstar पर देख सकते हैं.
‘स्पेशल 26’ में नकली CBI की कहानी दिखाई गई है जो अमीर लोगों के घर रेड मारते हैं. इसे आप jiocinema पर देख सकते हैं.
‘बदमाश कंपनी’ में शाहिद कपूर ने लीड रोल निभाया है. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
‘लक्की भास्कर’ भी बहुत जबरदस्त फिल्म है, इसकी कहानी आपको बहुत पसंद आएगी. इसे आप Netflix पर देख सकते हैं.
