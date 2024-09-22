जी5 पर मौजूद इन फिल्मों की मिस्ट्री सुलझाने में सफेद हो जाएंगे बाल
'ध्रुवांगल पथिनारू' फिल्म का सस्पेंस आपके दिमाग को हिलाकर रख देगा।
इरफान खान की 'मर्डर एट तीसरी मंजिल 302' का सस्पेंस बेहद जबरदस्त है।
आप अक्षय कुमार की '8x10 तस्वीर' फिल्म भी देख सकते हैं।
'8 थोथ्थाकाल' फिल्म की मिस्ट्री आप बिल्कुल भी नहीं सुलझा पाएंगे।
इस लिस्ट में कंगना रनौत की फिल्म 'जजमेंटल है क्या' का नाम भी शामिल है।
'शिवाजी सुरथकाल' फिल्म को भी आप जी5 पर देख सकते हैं।
'ऑपरेशन जावा' फिल्म की मिस्ट्री सुलझाने में आपके बाल सफेद हो जाएंगे।
'बाबर द पुलिस' का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है।
'नेल पोलिस' फिल्म में भी जबरदस्त सस्पेंस देखने को मिलेगा।
