थिएटर में Ban लेकिन OTT पर अवेलेबल, इन 10 फिल्मों को देख उड़ जाएंगे होश
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 03, 2024
रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'कामा सूत्रा' 1996 में आई थी. इसे थिएटर में दिखने की अनुमति नहीं मिली थी मगर अब ये अमेजन प्राइम पर है.
हुसैन जैदी की किताब पर बनी फिल्म 'ब्लैक फ्राइडे' को भी थिएटर रिलीज का मौका नहीं मिल पाया था मगर अब यह नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.
सेंसर बोर्ड ने राहुल ढोलकिया की फिल्म 'पर्जनिया' पर भी थिएटर रिलीज के लिए रोक लगा दी थी मगर अब आप इसे डिज्नी हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
कौशिक मुखर्जी की आर्ट ड्रामा फिल्म 'गांडू' को इंडिया में थिएटर रिलीज के लिए बैन कर दिया था. अब ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.
डायरेक्टर राज अमित कुमार की फिल्म 'अन- फ्रीडम' में लेस्बियन कपल की स्टोरी को दिखाया गया था ये नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
फीमेल मल्टी स्टारर फिल्म 'एंग्री इंडियन गोडेस्स' को भी थिएटर में बैन कर दिया गया था मगर अब आप इसे नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकत हैं.
कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म 'गार्बेज' को सेंसर बोर्ड ने थिएटर में बैन किया था मगर अब ये नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.
फिल्म 'लोव' को थिएटर रिलीज के लिए इंडिया में बैन कर दिया गए था मगर अब यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.
अनुराग कश्यप ने फिल्म 'पांच' से डायरेक्शन में डेब्यू कर किया था. इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने बैन किया था अब ये यूट्यूब पर अवेलेबल है.
महेश भट्ट ने फिल्म मंजिलें और भी हैं' से डायरेक्शन में डेब्यू किया था. यह बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म थी जिसे थिएटर में बैन किया गया था.
