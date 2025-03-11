डर का असली मंजर देखना है? तो जाकर OTT पर देखें ये 7 साइको थ्रिलर फिल्में

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Mar 11, 2025

ये सारी फिल्में आप जब भी चाहें OTT पर एन्जॉय कर सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Manichitrathazhu, यह एक बेहतरीन साइको थ्रिलर फिल्म है, जिसे घर बैठे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Forensic, ये फिल्म आपको Zee5 पर मिल जाएगी.

Source: Bollywoodlife.com

Athiran, इस फिल्म की कहानी एक मनोरोग चिकित्सालय पर आधारित है. इस फिल्म को आप Jio Hotstar पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Rorschach, इस धाकड़ साइको थ्रिलर को आप Jio Hotstar पर देख सकते हैँ.

Source: Bollywoodlife.com

Trance, यह 2020 में आई मलयालम भाषा की बेस्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर है.

Source: Bollywoodlife.com

Munnariyippu, इस फिल्म को आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Level Cross, 2024 में आई शानदार थ्रिलर को आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: इंस्टाग्राम पर इन बॉलीवुड स्टार्स को फॉलो करते हैं विराट कोहली, लिस्ट में नहीं है...

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.