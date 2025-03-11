डर का असली मंजर देखना है? तो जाकर OTT पर देखें ये 7 साइको थ्रिलर फिल्में
Mishra Rajivranjan
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 11, 2025
ये सारी फिल्में आप जब भी चाहें OTT पर एन्जॉय कर सकते हैं.
Manichitrathazhu, यह एक बेहतरीन साइको थ्रिलर फिल्म है, जिसे घर बैठे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
Forensic, ये फिल्म आपको Zee5 पर मिल जाएगी.
Athiran, इस फिल्म की कहानी एक मनोरोग चिकित्सालय पर आधारित है. इस फिल्म को आप Jio Hotstar पर देख सकते हैं.
Rorschach, इस धाकड़ साइको थ्रिलर को आप Jio Hotstar पर देख सकते हैँ.
Trance, यह 2020 में आई मलयालम भाषा की बेस्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर है.
Munnariyippu, इस फिल्म को आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं.
Level Cross, 2024 में आई शानदार थ्रिलर को आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं.
Thanks For Reading!
