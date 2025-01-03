इन 10 साइको थ्रिलर फिल्मों के ट्विस्ट देख घूम जाएगा दिमाग, कमाल की है कहानी

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Jan 03, 2025

कठपुतली अक्षय कुमार की धांसू फिल्म है, जो हॉटस्टार पर मौजूद है.

बॉबी देओल की फिल्म गुप्त में ढेर सारा थ्रिलर है.

कार्तिक कॉलिंग कार्तिक की कहानी आप लोगों को काफी पसंद आएगी.

जी5 की फिल्म नो स्मोकिंग की कहानी में भी ढेर सारा थ्रिलर भरा है.

फोबिया जी5 की हिट फिल्मों में से एक है, जिसकी कहानी आपको हैरान कर देगी.

रतसासन फिल्म को हॉटस्टार पर आसानी से देखा जा सकता है.

आमिर खान की फिल्म तलाश नेटफ्लिक्स पर है.

एम एक्स प्लेयर की फिल्म यूटर्न में ढेर सारा ड्रामा है.

फिल्म अगली की कहानी सस्पेंस से भरी है.

आंखें मल्टीस्टारर फिल्म है, जिसका सस्पेंस आपको हैरान कर देगा.

