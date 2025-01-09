सीट से चिपककर देखेंगे 2 घंटे 16 मिनट की ये फिल्म, इंटरवल के बाद मिलेगा सबसे बड़ा सस्पेंस
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 09, 2025
अगर आपको भी साइकोलॉजिकल फिल्में पसंद हैं तो फहाद फाजिल की 'बोगेनविलिया' आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है.
Source:
Bollywoodlife.com
बोगेनविलिया, ये मलयालम फिल्म सोनी लिव पर हिंदी में अवेलेबल है.
Source:
Bollywoodlife.com
2 घंटे 16 मिनट की इस फिल्म में एक शादीशुदा कपल की कहानी दिखाई गई है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म में लीड एक्टर एक डॉक्टर के किरदार में नजर आ रहे हैं तो वहीं ज्योतिर्मयी ने उनकी बीवी का रोल निभाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस मूवी में देखने को मिलेगा का ज्योतिर्मयी को भूलने की बीमारी है, जिसकी वजह से वह घर पर ही रहती है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फिल्म की कहानी में तब ट्विस्ट आता है, जब शहर से एक लड़की गायब हो जाती है.
Source:
Bollywoodlife.com
'बोगेनविलिया' में एक्टर फहाद फाजिल पुलिस ऑफिसर का रोल निभा रहे हैं, जिसे इस केस को सुलझाने की जिम्मेदारी मिलती है.
Source:
Bollywoodlife.com
यह फिल्म इंटरवल के बाद और भी ज्यादा सस्पेंस और थ्रिलर से भर जाती है.
Source:
Bollywoodlife.com
'बोगेनविलिया' फिल्म का धांसू क्लाइमैक्स देखकर आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Deepika Padukone की तरह पार्टी में आपने लुक को करें Complete, देखें Latest Design के झुमके
अगली वेब स्टोरी देखें.