साउथ की इन फिल्मों में बहता खून देख कमजोर दिल वालों को लगेगा झटका

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Aug 17, 2024

फिल्म 'आरआरआर' नेटफ्लिक्स पर काफी चर्चा में रही।

Source: Bollywoodlife.com

नेटफ्लिक्स पर मौजूद 'कांतारा' ने लोगों को हिला दिया।

Source: Bollywoodlife.com

प्राइम वीडियो पर फिल्म 'कैथी' आपके होश उड़ा देगी।

Source: Bollywoodlife.com

हॉटस्टार पर फिल्म 'विक्रम वेधा' देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

नेटफ्लिक्स पर फिल्म 'सालार' आते ही छा गई थी।

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'लियो' को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'विक्रम' को हॉटस्टार पर खूब देखा गया।

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'असुरन' प्राइम वीडियो पर दिल दहला देगी।

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'पुष्पा' प्राइम वीडियो पर काफी पसंद की गई।

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'पोकिरी' हॉटस्टार पर देखी जा सकती है।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: साउथ की इन सस्पेंस फिल्मों का ट्विस्ट देखकर चौंक जाओगे आप

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.