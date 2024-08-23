होश ठिकाने लगा देंगी नेटफ्लिक्स की ये खतरनाक साउथ मूवीज!
Shashikant Mishra
| Aug 23, 2024
फिल्म 'सालार' काफी पॉपुलर हुई।
फिल्म 'आरआरआर' में भरपूर मनोरंजन है।
फिल्म 'साइको' को लोगों ने खूब देखा।
फिल्म 'लियो' ने लोगों का ध्यान खींचा।
फिल्म 'विसारनई' काफी चर्चा में बनी रही।
फिल्म 'अन्नाथे' ने लोगों का जमकर एंटरटेनमेंट किया।
फिल्म 'गेम ओवर' रिलीज होते ही छा गई थी।
फिल्म 'गॉडफादर' को लोगों ने काफी पसंद किया।
फिल्म 'कांतारा' की काफी तारीफ होती है।
फिल्म 'कुरूप' को अच्छा रिस्पॉन्स मिला।
