फटाफट देख डालें साउथ की ये 7 वेब सीरीज, सस्पेंस और थ्रिल पाताल लोक से भी है भारी
Mishra Rajivranjan Sushilkumar
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 05, 2025
हाल ही में धाकड़ वेब सीरीज पाताल लोक का सीजन 2 लॉन्च हुआ है. इसे आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन आज हम आपको 7 साउथ की ऐसी सस्पेंस वेब सीरीज के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें देखकर आपको पाताल लोक भी फीकी लगेगी.
Source:
Bollywoodlife.com
अगर आप कुछ तगड़ा थ्रिल देखना चाहते हैं तो Hotstar पर Kerala Crime Files देखें.
Source:
Bollywoodlife.com
Amazon Prime Video पर वेब सीरीज Inspector Rishi देख आपका दिमाग हिल जाएगा.
Source:
Bollywoodlife.com
सस्पेंस से भरपूर वेब सीरीज Vadhandhi: The Fable of Velonie देख आपकी नींद गायब हो जाएगी.
Source:
Bollywoodlife.com
आप Dhootha वेब सीरीज भी देख सकते हैं. ये आपको Amazon Prime Video पर मिल जाएगी.
Source:
Bollywoodlife.com
Amazon Prime Video पर ही आप कमाल की सीरीज Suzhal: The Vortex देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वेब सीरीज Poacher का सस्पेंस लाजवाब है. इसे आप Amazon Prime Video देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Amazon Prime Video पर मौजूद सीरीज The Village देख आप डर जाएंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Netflix, Prime Video, Hotstar, हर जगह छा गई हैं ये 9 वर्ल्ड क्लास साउथ थ्रिलर
अगली वेब स्टोरी देखें.