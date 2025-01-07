फाड़ू हैं साउथ की ये थ्रिलर फिल्में, हर सीन का ट्विस्ट देख भूल जाएंगे 'दृश्यम'-'बदला'
Jan 07, 2025
महाराजा साउथ की बेस्ट फिल्मों में से एक हैं, जो नेटफ्लिक्स पर मौजूद है.
जी5 पर आप लोग दुल्कर सलमान की फिल्म चुप आसानी से देख सकते हैं.
प्राइम वीडियो पर मौजूद रजनीकांत की फिल्म जेलर में भी ढेर सारा क्राइम और थ्रिलर है.
ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
केजीएफ 2 में भी सस्पेंस और थ्रिलर भरा हुआ है. ये फिल्म प्राइम वीडियो पर है.
विजय सेतुपति की फिल्म मैरी क्रिसमस की कहानी भी आपको पसंद आएगी.
अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा में भी ढेर सारा थ्रिलर है. ये फिल्म अमेजन प्राइम पर अवेलेबल है.
फिल्म विक्रम वेधा आप जी5 पर देख सकते हैं.
