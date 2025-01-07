फाड़ू हैं साउथ की ये थ्रिलर फिल्में, हर सीन का ट्विस्ट देख भूल जाएंगे 'दृश्यम'-'बदला'

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Jan 07, 2025

महाराजा साउथ की बेस्ट फिल्मों में से एक हैं, जो नेटफ्लिक्स पर मौजूद है.

Source: Bollywoodlife.com

जी5 पर आप लोग दुल्कर सलमान की फिल्म चुप आसानी से देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

प्राइम वीडियो पर मौजूद रजनीकांत की फिल्म जेलर में भी ढेर सारा क्राइम और थ्रिलर है.

Source: Bollywoodlife.com

ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

केजीएफ 2 में भी सस्पेंस और थ्रिलर भरा हुआ है. ये फिल्म प्राइम वीडियो पर है.

Source: Bollywoodlife.com

विजय सेतुपति की फिल्म मैरी क्रिसमस की कहानी भी आपको पसंद आएगी.

Source: Bollywoodlife.com

अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा में भी ढेर सारा थ्रिलर है. ये फिल्म अमेजन प्राइम पर अवेलेबल है.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म विक्रम वेधा आप जी5 पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Amazon Prime पर एक के बाद एक रिलीज होंगी ये धांसू वेब सीरीज, ट्रेंडिंग लिस्ट में मचाएंगी बवाल

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.