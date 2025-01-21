हिंदी में निपटा डालें मलयालम की ये 8 सस्पेंस थ्रिलर, Hotstar और Prime पर मचा रही हैं तहलका

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Jan 21, 2025

मर्डर मिस्ट्री पर बनी फिल्म ‘ओप्पम’ Hotstar पर मौजूद है.

Prime Video पर मौजूद फिल्म ‘गोलम’ का सस्पेंस आपका दिमाग घुमा देगी.

अगर आप बॉलीवुड फिल्में देखकर बोर हो गए हैं तो एक बार Hotstar पर मौजूद ‘यावानिका’ देखें.

‘सूक्ष्मदर्शिनी’ गजब की सस्पेंस मूवी है. इसे आप Hotstar पर देख सकते हैं.

Prime Video पर मौजूद फिल्म ‘अट्टम’ में आपको कमाल का सस्पेंस देखने को मिलता है.

Hotstar पर ही मौजूद ‘किष्किंधा कांडम’ एक बेहतरीन सस्पेंस फिल्म है.

‘मालायनकुंजु’ एक सरफिरे मकैनिक की कहानी है.

‘बोगनवेलिया’ फिल्म में परिवार के कई राज बाहर आते हैं.

