15 कातिलों से भरी है ये फिल्म, थ्रिलर में निकली सबकी बाप; OTT पर आज ही देख डालें

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Jan 16, 2025

ओटीटी पर ढेर सारी सस्पेंस से भरी फिल्में हैं, लेकिन आज हम आपको साउथ की इस फिल्म की करेंगे.

इस फिल्म में मर्डर तो एक होता है लेकिन कातिलों की संख्या सबको हैरान कर देती है.

हम बात कर रहे हैं फिल्म गोलम की, जो साउथ की बेस्ट थ्रिलर फिल्मों में से एक है.

मलयालम भाषा में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीकठाक कमाई की थी.

हालांकि, ओटीटी पर आते ही ये फिल्म छा गई है.

फिल्म की कहानी मर्डर मिस्ट्री से भरी है, जिसमें कंपनी के एमडी का मर्डर हो जाता है.

इस फिल्म में मर्डर मिस्ट्री पहले तो सिंपल एक्सीडेंट की तरह लगती है.

फिल्म में धीरे-धीरे पता चलता है कि ये एक सोची समझी साजिश है

2 घंटे की फिल्म का थ्रिलर आपको कुर्सी से हिलने नहीं देगा.

गोलम में रंजीव संजीव, दिलीप पोथन और सनी वेन जैसे कलाकारों ने अहम भूमिका को अदा किया था

