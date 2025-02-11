Suspense Thriller: दिमाग खोलकर Hotstar पर देखें ये सीरीज, गुत्थी सुलझाए नहीं सुलझती

Mishra Rajivranjan Sushilkumar Source: Bollywoodlife.com | Feb 11, 2025

OTT प्लेटफार्म Hotstar पर आप कई शानदार फिल्में देख सकते हैं. आज हम यहां आपको कुछ चुनिंदा सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज के बारे में बता रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आखिरी सच- यह एक सच्ची घटना पर आधारित वेब सीरीज है.

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज Dahan भी आपको देखनी चाहिए. इस सीरीज का सस्पेंस हर किसी को दंग रख देता है.

Source: Bollywoodlife.com

थ्रिल से भरपूर सीरीज Kaala भी आपको Hotstar पर मिल जाएगी.

Source: Bollywoodlife.com

सीरीज Criminal Justice में आपको गजब का सस्पेंस मिलता है.

Source: Bollywoodlife.com

सीरीज November Story की कहानी देख आप हैरान रह जाएंगे.

Source: Bollywoodlife.com

Hotstar पर मौजूद सीरीज Aarya में आपको सुष्मिता सेन का दमदार तेवर और एक्शन देखने को मिलेगा.

Source: Bollywoodlife.com

एक्शन और इंवेस्टिगेशन से भरपूर Special Ops आप आज ही Hotstar पर देख लें.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Hug Day 2025: गर्लफ्रेंड को हग डे पर दें ये शानदार गिफ्ट्स, जीवन भर यादगार रहेगा ये वेलेंटाइन वीक

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.