Suspense Thriller: दिमाग खोलकर Hotstar पर देखें ये सीरीज, गुत्थी सुलझाए नहीं सुलझती
| Feb 11, 2025
OTT प्लेटफार्म Hotstar पर आप कई शानदार फिल्में देख सकते हैं. आज हम यहां आपको कुछ चुनिंदा सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज के बारे में बता रहे हैं.
आखिरी सच- यह एक सच्ची घटना पर आधारित वेब सीरीज है.
वेब सीरीज Dahan भी आपको देखनी चाहिए. इस सीरीज का सस्पेंस हर किसी को दंग रख देता है.
थ्रिल से भरपूर सीरीज Kaala भी आपको Hotstar पर मिल जाएगी.
सीरीज Criminal Justice में आपको गजब का सस्पेंस मिलता है.
सीरीज November Story की कहानी देख आप हैरान रह जाएंगे.
Hotstar पर मौजूद सीरीज Aarya में आपको सुष्मिता सेन का दमदार तेवर और एक्शन देखने को मिलेगा.
एक्शन और इंवेस्टिगेशन से भरपूर Special Ops आप आज ही Hotstar पर देख लें.
