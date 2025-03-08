Sony Liv की धांसू सस्पेंस वाली सीरीज, देख उड़ जाएंगे दिमाग के परखच्चे

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Mar 08, 2025

अगर आप सस्पेंस थ्रिलर सीरीज के तगड़े फैन हैं, तो ये लिस्ट आपके लिए है.

ये 7 कमाल की वेब सीरीज OTT प्लेटफॉर्म Sony Liv पर मौजूद हैं.

एक्ट्रेस नेहा शर्मा की सीरीज 36 Days का क्लाइमेक्स आपका दिमाग हिला देगा.

सीरीज Kathmandu Connection की कहानी बड़ी खतरनाक है.

सस्पेंस से भरी सीरीज JL50 आपको एक बार जरूर देखना चाहिए.

आप Sony Liv पर Undekhi वेब सीरीज भी देख सकते हैं.

Kafas की कहानी बड़ी खतरनाक है.

एक बार Sony Liv पर Tanaav वेब सीरीज देखें.

Jehanabad - Of Love & War की कहानी आपको खूब पसंद आएगी.

