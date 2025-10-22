नेटफ्लिक्स की इन 5 वेब सीरीज में ठूंस-ठूंसकर भरा है सस्पेंस

2021 में आई सीरीज को दर्शकों ने काफी पसंद किया है. इसमें 90s की बेतरीन अदाकरा रवीना टंडन लीड रोल में हैं.Source: Bollywoodlife.com
नेटफ्लिक्स पर मौजूद इस सीरीज में अदिती पोहनकर लीड रोल में हैं. आश्रम वेब सीरीज से घर-घर छाई अदिति ने इस सीरीज में धाकड़ एक्टिंग की है.
इस सीरीज की रहस्यमई कहानी आपको चौंका देगी.
ये सीरीज साइबर क्राइम की कहानी दिखाती है. इसे आप कभी भी नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.
नेटफ्लिक्स की इस सीरीज को 5 साल बीत रहे हैं. यह सीरीज साल 2020 में आई थी. इसमें श्वेता त्रिपाठी और ताहिर भसीन लीड रोल में हैं.
