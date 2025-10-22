नेटफ्लिक्स की इन 5 वेब सीरीज में ठूंस-ठूंसकर भरा है सस्पेंस

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Oct 22, 2025

आज आपके लिए नेटफ्लिक्स पर मौजूद 5 शानदार वेब सीरीज लेकर आए हैं.

इन सीरीज का सस्पेंस और ट्विस्ट अपना माथा घुमा देगा.

अरण्यक (Aranyak)

2021 में आई सीरीज को दर्शकों ने काफी पसंद किया है. इसमें 90s की बेतरीन अदाकरा रवीना टंडन लीड रोल में हैं.

शी (She)

नेटफ्लिक्स पर मौजूद इस सीरीज में अदिती पोहनकर लीड रोल में हैं. आश्रम वेब सीरीज से घर-घर छाई अदिति ने इस सीरीज में धाकड़ एक्टिंग की है.

कोहरा (Kohrra)

इस सीरीज की रहस्यमई कहानी आपको चौंका देगी.

जामताड़ा (Jamtara – Sabka Number Ayega)

ये सीरीज साइबर क्राइम की कहानी दिखाती है. इसे आप कभी भी नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.

ये काली काली आंखें (Yeh Kaali Kaali Ankhein)

नेटफ्लिक्स की इस सीरीज को 5 साल बीत रहे हैं. यह सीरीज साल 2020 में आई थी. इसमें श्वेता त्रिपाठी और ताहिर भसीन लीड रोल में हैं.

