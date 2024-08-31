इन तमिल फिल्मों का सस्पेंस देख भन्ना जाएगा माथा
Shashikant Mishra
| Aug 31, 2024
फिल्म 'मायावान' हॉटस्टार पर काफी चर्चा में रही।
फिल्म 'विसारनई' नेटफ्लिक्स पर खूब पसंद की गई।
फिल्म 'धुरुवंगल पदिनारु' जी5 पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला।
फिल्म 'गेम ओवर' नेटफ्लिक्स पर काफी पॉपुलर हुई।
फिल्म 'कैथी' सोनी लिव पर उपलब्ध है।
फिल्म 'पोर थोजिल' सोनी लिव पर देख सकते हैं।
फिल्म 'रतसासन' ने हॉटस्टार पर खूब मनोरंजन किया।
फिल्म 'सराभम' एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम कर सकते हैं।
फिल्म 'यू-टर्न' प्राइम वीडियो पर काफी पसंद की गई।
फिल्म 'विक्रम वेधा' प्राइम वीडियो पर आते ही छा गई थी।
