बच्चों के लिए बेस्ट हैं ये 9 एनिमेटेड मूवीज

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 23, 2024

डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप 'सोल' फिल्म को देख सकते हैं।

2001 की एनिमेटेड फिल्म 'श्रेक' अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है।

बच्चों को आप फिल्म 'द लाइन किंग' हॉटस्टार पर दिखा सकते हैं।

2006 की फिल्म 'कार्स' डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखी जा सकती है।

'द बॉस बेबी' फिल्म अमेजन प्राइम पर अवेलेबल है।

इस लिस्ट में 2004 की फिल्म 'द गारफील्ड' का नाम भी शुमार है।

फिल्म 'द टॉय स्टोरी' हॉटस्टार और अमेजन प्राइम दोनों पर मौजूद है।

2011 की फिल्म 'रियो' को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एंजॉय कर सकते हैं।

बच्चों को आप फिल्म 'मदागास्कर' अमेजन प्राइम पर दिखा सकते हैं।

