बच्चों के लिए बेस्ट हैं ये 9 एनिमेटेड वेब सीरीज
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 25, 2024
सीरीज 'अवतार द लास्ट एयर बेंडर' को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज 'एडवेंचर टाइम' देखी जा सकती है।
बच्चों को आप अमेजन प्राइम पर मौजूद सीरीज 'पोकीमॉन' भी दिखा सकते हैं।
वेब सीरीज 'सोनिक एक्स' नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है।
सीरीज 'द सुपर हीरो स्क्वार्ड शो' डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है।
इस लिस्ट में एनिमेटेड सीरीज 'एक्स मैन' भी शामिल है।
'बीब्लेड' सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर एन्जॉय कर सकते हैं।
'द ड्रैगन प्रिंस' भी नेटफ्लिक्स पर बच्चों को दिखा सकते हैं।
इस लिस्ट में सीरीज 'ग्रेविटी फॉल्स' तक शामिल है।
