लाइफ में जरूर देखें TVF की ये 10 सीरीज, हर एक में मिलेगा गजब का ट्विस्ट
Mishra Rajivranjan Sushilkumar
| Feb 03, 2025
Hostel Daze चार दोस्तों की अनोखी कहानियां और इंजीनियरिंग हॉस्टल के अंदर की दुनिया को दिखाती है.
Cubicles ऑफिस की डेली रूटीन और करियर के मुश्किलों पर आधारित सीरीज है.
सीरीज Very Parivarik में एक कपल अपने माता-पिता के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश करते हैं.
College Romance कॉलेज के दिनों की दोस्ती, प्यार और कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स को बड़े ही मजेदार तरीके से दिखाती है.
सीरीज Chai Sutta Chronicles में युवाओं की कहानी आपको खूब प्रेरित करेंगी.
Panchayat फुलेरा गांव के पंचायत सचिव की कहानी है, जहां कॉमेडी जोक्स के बीच असलियत का एक मजेदार अनुभव मिलेगा.
Tripling तीन भाई-बहन की ट्रिप की कहानी है, जहां ग़ुस्से, प्यार और रिश्तों के इमोशंस का तगड़ा मिक्सचर मिलेगा.
Flames एक प्रेम कहानी है, जो स्कूल के दिनों में होने वाली छोटी-छोटी दिक्कतों और खुशी को एक अलग अंदाज में दिखाती है.
TVF Pitchers उन नौजवानों की कहानी है जो खुद की स्टार्टअप बनाने के सपने को सच करने की कोशिश में हैं.
Kota Factory सीरीज विद्यार्थियों के संघर्ष और सपनों को रियल तरीके से दिखाती है, जिसमें आपको हर एक मोड़ पर जिद्द और मेहनत का अहसास होगा.
