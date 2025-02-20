Aashram से भी धाकड़ है इन वेब सीरीज की कहानी, एक बार देख हो जाएंगे घायल

Aashram से भी धाकड़ है इन वेब सीरीज की कहानी, एक बार देख हो जाएंगे घायल
| Feb 20, 2025
आज हम आपको 7 कमाल की वेब सीरीज के बारे में बता रहे हैं.
इन सातों वेब सीरीज की कहानी देख आपका दिल दहल उठेगा.
Jio Cinema पर मौजूद सीरीज Asur लोगों ने खूब पसंद किया है.
सीरीज Kaala का क्राइम देख आपके पसीने छूट जाएंगे. ये सीरीज आपको Hotstar पर मिल जाएगी.
सीरीज Dahaad में सोनाक्षी सिन्हा शामिल है. सीरीज का सस्पेंस देखते ही बनता है. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
वेब सीरीज Auto Shankar देख आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी. इसे आप Zee5 पर देख सकते हैं.
Duranga वेब सीरीज को Zee5 पर देख सकते हैं.
वेब सीरीज Mirzapur के तेवर देख आपका दिमाग सुन्न पड़ जाएगा. इसे आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं.
सीरीज Aakhri Sach एक सच्ची घटना पर आधारित है. तमन्ना भाटिया की ये सीरीज आपको JioHotstar पर मिल जाएगी.
